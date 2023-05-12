AK Parti milletvekili adayını tehdit eden şüpheli gözaltına alındı



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i, seçim çalışması sırasında "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak" diyerek tehdit eden Selçuk D. (41) gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selçuk D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışması kapsamında mahalle esnafını ziyaret etti. Yurduseven esnaf ile sohbet ederken orada bulunan Selçuk D., "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak" sözleriyle tehdit etti. Bu sözlere "Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın. Selamlaşmaya geldik. Bu yaptığınız çok ayıp. Ben çocuğunuz yaşındayım" diye tepki gösteren Yurduseven, şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı´na suç duyurusunda bulundu.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından polis, Selçuk D.´yi 'tehdit' suçundan gözaltına aldı. Psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öne sürülen Selçuk D., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-05-12 17:39:31



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