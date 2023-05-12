AK Parti milletvekili adayını tehdit eden şüpheli gözaltına alındı (2)

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EV HAPSİYLE CEZALANDIRILDI

Adana´da, AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i, seçim çalışması sırasında "Burada dolaşma, yukarıdan kafana mermi yağacak" diyerek tehdit eden Selçuk D. (41), ev hapsine çarptırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-05-12 21:37:23



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