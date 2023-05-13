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Husumetlisinin açtığı ateşte kurşun başını sıyırdı; o anlar kamerada

DHA

Husumetlisinin açtığı ateşte kurşun başını sıyırdı; o anlar kamerada


Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA'da kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden Mehmet Y. (21), husumetli olduğu S.D.´nin silahlı saldırısına uğradı. Mehmet Y. başını sıyıran kurşunla hafif yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Y., kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet ederken, kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan S.D. tabancasıyla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Mehmet Y.'nin başını sıyırdı. Mehmet Y. hafif yaralanırken, S.D. ise kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Y.´yi ayakta müdahale edildi.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-05-13 11:52:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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