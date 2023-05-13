Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü öldü



Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü, sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Metin Tor yönetimindeki 46 KU 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Tor ise araçtan yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve kalbi duran sürücüyü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tor, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-05-13 21:15:10



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