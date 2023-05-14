Sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda öldü

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Nuri PİRYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesinde Mahmut Demir (23), sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi'nde Mahmut Demir, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Demir, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, şüphelinin H.K. olduğunu belirledi. Motosikletli olduğu tespit edilen H.K.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor. Demir'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2023-05-14 17:38:52



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