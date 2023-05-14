AK Parti Sözcüsü Çelik'in sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

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ADANA, (DHA)ADANA'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde AK Parti Sözcüsü ve milletvekili adayı Ömer Çelik'in oyunu kullandığı 1066 No'lu 380 seçmeni olan sandıkta 293 oy kullanıldı. Sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 162, Recep Tayyip Erdoğan'a 116, Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Seçimlerden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'ye 1 oyun çıktığı sandıkta, 8 oy da geçersiz sayıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2023-05-14 18:47:02



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