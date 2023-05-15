Adana'da AK Parti ve CHP 5'er, İYİ Parti ve MHP 2'şer, Yeşil Sol Parti 1 vekil çıkardı



ADANA, (DHA)ADANA'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 5, İYİ Parti 2, MHP 2 ve Yeşil Sol Parti 1 vekil çıkarttı.

1 milyon 648 bin 919 seçmene sahip Adana'da 1 milyon 448 bin 453 vatandaş oy kullandı. Adana İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Ömer Çelik, Ahmet Zenbilci, Sunay Karamık, Abdullah Doğru ve Faruk Aytek, CHP'den Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, Müzeyyen Şevkin, Sadullah Kısacık ve Ayhan Barut, MHP'den Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy, İYİ Parti'den Ayyüce Türkeş Taş ve Bilal Bilici, Yeşil Sol Parti'den ise Tülay Hatimoğulları Oruc TBMM´ye girmeye hak kazandı.

Adana'da AK Parti 2018 genel seçimlerinde elde ettiği 5 olan vekil sayısını korurken CHP de vekil sayısını 1 artırarak 5'e yükseltti. MHP ve İYİ Parti 2'şer olan vekil sayılarını korudu, Yeşil Sol Parti'nin ise 2 olan vekil sayısı 1'e düştü.

ÖMER ÇELİK 5'İNCE KEZ VEKİL OLDU

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'ın İYİ Parti'den milletvekili seçildiği Adana'da 22., 23., 24. ve 26. dönem milletvekili olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 5'inci kez partisini TBMM'de temsil edecek. Ömer Çelik, Avrupa Birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

ADANA'DA OYUNU ARTIRAN TEK PARTİ CHP OLDU

2018'de yüzde 34,69 oy alan AK Parti'nin oyu yüzde 30,68'e gerilerken CHP'nin yüzde 26,06 olan oy oranı yüzde 28,68'ye yükseldi. MHP'nin oyu yüzde 11,76 'den yüzde 11,02'ye, İYİ Parti'nin oyu yüzde 12,15'den 10.81, Yeşil Sol Parti'nin oyu ise yüzde 13,53'den yüzde 9,72'ye geriledi. DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Bekir KARAKOCA

2023-05-15 14:09:36



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