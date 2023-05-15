Eşi tarafından vurulan kadın son nefesinde çocuklarını yakınlarına emanet etti



Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA'da Uğur Cöddü, tartıştığı eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Şimşek ile kendi halası Müzeyyen Çırak'a tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan ve ambulansa bindirilirken bir yakınana, "Çocuklarım sana emanet" diyen Burcu Cöddü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisine hastanede devam edilirken, cinayet zanlısı koca ise olay yerindeki vatandaşlar tarafından darbedilerek polise teslim edildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Cöddü iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ve babasının evinde kalan eşi Burcu Cöddü'nün yanına gitti. Cöddü çifti evin önünde konuşurken, aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine Burcu iki çocuk annesi Cöddü'nün yakınları da dışarıya çıkarak müdahale etmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik sırasında belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Uğur Cöddü, eşi ve akrabalarına peş peşe kurşun yağdırdı.

SİLAHLI KOCAYI MAHALLELİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Şimşek ile kendi halası Müzeyyen Çırak'a isabet etti. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar ise Uğur Cöddü'yü etkisiz hale getirip, darbetti.

'ÇOCUKLARIM SANA EMANET'

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaralılara müdahale etti. Durumu ağır olduğu anlaşılan Burcu Cöddü, ambulansa bindirilirken, yanındaki yakınına "Çocuklarım sana emanet" diye seslendi. Emanet ettiği yakını ise ağlayarak, "Bakarım ben çocuklarına" diye cevap verdi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Burcu Cöddü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay sonrası kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilerek elindeki tabancası alınan cinayet şüphelisi Uğur Cöddü, bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi. Cöddü, Cinayet Büro Amirliği'nce gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Sarıçam Can ÇELİK

2023-05-15 23:37:15



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