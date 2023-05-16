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Çukurova'nın 42 vekilinden 11'i kadın

DHA

Çukurova'nın 42 vekilinden 11'i kadın


Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)ÇUKUROVA kentleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 11 kadın milletvekili meclise girdi. 2018 seçimlerinde 8 kadın vekilin çıktığı bu kentlerde kadın vekil oranı yüzde 26,20'ye yükseldi.
4 milyon 570 bin 284 seçmenin bulunduğu Çukurova kentleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kullanılan oyların 3 milyon 906 bin 196'sı geçerli sayıldı. AK Parti, 1 milyon 165 bin 255, CHP 1 milyon 105 bin 389, MHP 513 bin 70, İYİ Parti 415 bin 342, YSP 340 bin 110 ve TİP 135 bin 715 oy aldı. Kalan oyları diğer partiler paylaştı. 
11 KADIN MİLLETVEKİLİ MECLİSTE
Bu sonuçlara göre 42 vekilin çıktığı Çukurova kentlerinde AK Parti 3, CHP 4, YSP 2, MHP 1, İYİ Parti 1 kadın milletvekili TBMM'ye gönderdi. AK Parti'yi Adana'dan Sunay Karamık, Mersin'den Havva Sibel Söylemez, Osmaniye'den Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ı mecliste temsil edecek. CHP Adana'dan Müzeyyen Şevkin'i, Mersin'den Gülcan Kış, Hatay'dan Nermin Yıldırım Kara'yı, Osmaniye'den Asu Kaya Gedik'i meclise gönderdi. MHP Adana'dan Ayşe Sibel Ersoy meclise girdi.
TÜRKEŞ'İN KIZI DA MECLİSTE
İYİ Parti'yi Adana'dan MHP kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş kadın vekil olarak temsil edecek. YSP'de ise Adana'dan Tülay Hatımoğulları Oruç, Mersin'de Perihan Koca kadın vekil olarak mecliste yer alacak.
OSMANİYE'NİN İLK KADIN VEKİLLERİ YANIK VE GEDİK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı AK Partili Derya Yanık ile CHP'li Dr. Asu Kaya Gedik, Osmaniye'nin ilk kadın vekilleri oldu. 21 Nisan 2021'den beri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yapan Derya Yanık'ın yanı sıra kentte iki dönem Tabip Odası başkanlığı görevinde bulunan Asu Kaya Gedik, Osmaniye'yi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte temsil edecek.
KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Yeşil Sol Parti'den Mersin Milletvekili seçilen Perihan Koca, MEB'de özel eğitim ve zihinsel engelliler öğretmenliği görevi sırasında KHK ile ihraç edilmişti. Koca, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) kurucu, MK, PM üyesi ve parti sözcüler kurulu üyesi.  AK Parti'den ilk kez vekil seçilen Havva Sibel Söylemez, Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı olarak görev yaparken Sunay Karamık ise KA-DER, Kadın Adayları Destekleme Derneği´nde Sayman ve Genel Sekreter ve 2015-2017 yıllarında Genel Başkan olarak görev yaptı. Karamık ayrıca 2006-2007 yılları arasında AK Parti İstanbul teşkilatında Halkla İlişkiler Başkanlığı ve İl Yürütme Kurulu üyeliğinde de bulundu.
CHP'li ŞEVKİN VE MHP'li ERSOY İLE YSP'Lİ ORUÇ İKİNCİ KEZ VEKİL OLDU
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ile YSP'de ise Adana'dan Tülay Hatımoğulları Oruç ikinci kez Adana'yı mecliste temsil edecek. CHP Mersin Milletvekili olan Gülcan Kış ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yapıyordu. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı olarak uzun yıllar bölgenin çevresel sorunlarıyla mücadele etti.   (DHA)   DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2023-05-16 11:22:58

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