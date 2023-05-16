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Patlayan lastik yerinden koptu; 3 otomobilin karıştığı kazada 5 yaralı

DHA

Patlayan lastik yerinden koptu; 3 otomobilin karıştığı kazada 5 yaralı


Ceyhun ÖZER/ CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek bir otomobille çarpıştı. Patlayan lastik ise yerinden koparak başka bir otomobile isabet ederken, kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-400 Karayolu Yılankale mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ballı yönetimindeki 80 GM 811 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak karşı şeride geçti. İsmail Mutlu yönetimindeki 01 VCP 69 plakalı otomobile çarpan aracın kopan lastiği ise İhsan Aydoğan'ın kullandığı 01 ABL 445 plakalı otomobile isabet etti. 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER
2023-05-16 21:34:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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