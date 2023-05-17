

Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki minibüs ile bir marketin duvarına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Numan Y. (26) yönetimindeki 01 AGN 264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce park halindeki minibüse, ardından da bir marketin duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki Mümin Can C. (18), Eren Benan E. (17), Tolunay I. (20) ve Yaşar E. (24), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması

Çevrede toplanan vatandaşlar

Yaralının ambulansa taşınması

Genel ve detay görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Adana / Kozan Haber Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)

2023-05-17 03:56:37



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