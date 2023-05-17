Adana OSB'de fabrika yangını

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Anıl ATARYusuf KANTARLIYaşarcan SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)-ADANA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalede ettiği yangında, duman gökyüzünü kapladı.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde bir plastik fabrikasında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler, fabrikayı sardı, yoğun duman da gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 45 dakikalık çalışma ile yangını kontrol altına aldı. Bölgede çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATARYusuf KANTARLI

2023-05-17 16:13:51



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