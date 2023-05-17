Kendisini büyüten yengesini öldüren şüpheli tutuklandı



Ceyhun ÖZER/ CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'da, evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan, 2 çocuk annesi Derya Şengül'ün (45) cinayet şüphelisi, eşinin yeğeni Ömür Şengül (27) yakalandı. Yıllar önce anne babası ayrılınca, öldürdüğü yengesiyle amcasının büyüttüğü Ömür Şengül, tutuklandı.

Olay, 8 Mayıs'ta, Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuk annesi Derya Şengül'den haber alamayan yakınları evine gitti. Açık olan kapıdan eve girenler, Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibi, Şengül'ün göğsünden 3 kurşunla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Derya Şengül'ün cinayet şüphelisinin, kendi büyüttüğü yeğeni Ömür Şengül olabileceğini belirledi. Dövmecilik yapan Şengül'ün anne ve babasının yıllar önce ayrıldığı, kendisine amcasının sahip çıktığı belirtildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan sonra kaçan şüpheli Ömür Şengül'ün 1 haftadır Adana'da, tanıdığının evinde saklandığını belirlendi. Adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi yakalayıp Ceyhan'a götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan ve 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Ömür Şengül tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ceyhun ÖZER

2023-05-17 17:03:50



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