Adana OSB'de fabrika yangını (2)

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DORSESİ ALEV ALAN TIR'I UZAKLAŞTIRDI

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) plastik fabrikasında çıkan yangında, dorsesi yüklü olan TIR alev aldı. Fabrikadaki dumanlar gökyüzünü kaplarken, TIR'ın sürücüsü diğer fabrikalara sıçramaması için binip, aracı çalıştırdı. Dorsesinden alevler çıkan TIR, sürücüsü tarafından, kupanın zarar görmemesi ve itfaiye ekiplerinin kolay müdahale edebilmesi amacıyla açık alana bırakıldı. İtfaiyeciler, TIR'daki yangını söndürdü. Bu arada TIR'ın dorsesinin alev alev yanarken olay yerinden uzaklaştırılması, cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Yusuf KANTARLI

2023-05-17 17:16:30



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