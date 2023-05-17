AK Parti'li Ay'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a 'hizmet rüşveti' iddiası



Yusuf KANTARLIYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar´ın muhtarlara 'hizmet rüşveti' teklif ettiğini iddia ederek, "Bizzat kendisi ve yönetimdeki arkadaşlar marifetiyle muhtarlarımızı arayarak `Sizin mahallenizde Kemal Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na şu kadar sayıda oy çıktı. 28 Mayıs'ta bu oy sayısını artırırsanız mahallenizde göstereceğin kişiyi işe alırım´ veya `mahallene hizmet ederim´ diyerek siyasette hiç olmayan, görmediğimiz, alışık olmadığımız bir durumu Adana'mıza bir kez daha yaşatmıştır" dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar´ın muhtarlara 'hizmet rüşveti' teklif ettiğini iddia ederek, ortak basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Ay, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bizzat kendisi ve yönetimdeki arkadaşlar marifetiyle muhtarlarımızı arayarak `Sizin mahallenizde Kemal Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na şu kadar sayıda oy çıktı. 28 Mayıs'ta bu oy sayısını arttırırsanız mahallenizde göstereceğin kişiyi işe alırım´ veya `mahallene hizmet ederim´ diyerek siyasette hiç olmayan, görmediğimiz, alışık olmadığımız bir durumu Adana'mıza bir kez daha yaşatmıştır" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZIN PARASINI SİYASİ EMELLERİNE KULLANIYORLAR'

Adana Büyükşehir Belediyesi´nin hata yaptığını ileri süren Ay, "Şimdi AK Partimizin ve Cumhur İttifakımızın güçlü olduğu mahallelere Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını göndermek suretiyle `Halk Kart´ adı altında vatandaşların duygularını istismar ederek, harçlık dağıtma işine girmiş. Araçların bütün bilgileri var, videoları var. Videoları da paylaşırız. Belediye çalışanları bunlar. Yani hiç utanmadan, sıkılmadan, millete hizmet edecekken belediyedeki tüyü bitmemiş Adanalının paralarını kendi siyasi çalışanları ve siyasi ajanlarıyla vatandaşa göndererek çok nahoş şekilde `Bunlardan kurtulmamız lazım. Bu size verdiğimiz yardım çeklerini kullanın. 28 Mayıs'ta eğer sizin mahallenizde daha çok oy alırsak bu yardımların mislini size getireceğiz´ diyerek vatandaşlarımızı bu şekilde kandırmak suretiyle Adanalı vatandaşlarımızın parasını bu siyasi emellerine kullanıyorlar. Vatandaşlarımız bunlara prim veriyor mu? Prim vermiyor. Vatandaşlarımız bu konudan dolayı çok muzdarip" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLIYaşar SERİNTÜRK

2023-05-17 19:10:31



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