Madencilik işletmesinde freni boşalan iş makinesinin çarptığı işçi öldü

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Ceyhun ÖZER/ CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, madencilik işletmesinde freni boşalan iş makinesi önce işçi Hüseyin Soylu'ya (50), ardından da duvara çarptı. İş makinesinin altında kalan talihsiz işçi kaza yerinde can verdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Madencilik işletmesi içinde, M.G.'nin kullandığı iş makinesi, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, işçi Hüseyin Soylu'yu ezip, duvara çarparak durabildi. İşletme yönetiminin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince iş makinesinin altından çıkarılan Soylu'nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İş makinesinin sürücüsü M.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2023-05-17 20:57:51



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