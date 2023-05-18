Depremzedelere hakaret ettikleri suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedelere hakaret ettikleri suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı

DHA

Depremzedelere hakaret ettikleri suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da deprem bölgesinde oy kullananlara, sosyal medya hesaplarından hakaret edip, provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanan depremzedelere, sosyal medya hesaplarından hakaret edip, provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne bağlı sanal devriye ekipleri, soruşturma kapsamında yapılan incelemede 8 hesabı tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan kişiler, serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-05-18 09:59:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da iş makinesinin altında kalan işçi hayatını ...
AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar hakkında iddialar
YEREL HABERLER AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan Büyükşehir Belediye ...
Madencilik işletmesinde freni boşalan iş makinesinin çarptığı işçi öldü
YEREL HABERLER Madencilik işletmesinde freni boşalan iş makinesinin ...
AK Parti'li Ay'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a 'hizmet rüşveti' iddiası
YEREL HABERLER AK Parti'li Ay'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı ...
Adana OSB'de fabrika yangını (2)
YEREL HABERLER Adana OSB'de fabrika yangını (2)
Kendisini büyüten yengesini öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kendisini büyüten yengesini öldüren şüpheli ...
Adana'da sıcaklık 37 dereceyi buldu; parklar doldu
YEREL HABERLER Adana'da sıcaklık 37 dereceyi buldu; parklar doldu
TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" Adana'ya ulaştı
YEREL HABERLER TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" Adana'ya ulaştı
Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol ...
Adana OSB'de fabrika yangını
YEREL HABERLER Adana OSB'de fabrika yangını
Adana'da bir genci öldürdüğü iddia edilen arkadaşı hakim karşısında
YEREL HABERLER Adana'da bir genci öldürdüğü iddia edilen arkadaşı ...
'Arabamın koltuklarını çaldı´ dediği için boğazını keserek öldürmüş
YEREL HABERLER 'Arabamın koltuklarını çaldı´ dediği için boğazını ...
Soğan fiyatı tarlada 4 liraya geriledi
YEREL HABERLER Soğan fiyatı tarlada 4 liraya geriledi
Adana'da bahçede cesedi bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da bahçede cesedi bulunan kişinin katil zanlısı ...
Adana'da kahvehanede uyuşturucu satarken yakalanan sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da kahvehanede uyuşturucu satarken yakalanan ...
Adana'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada yaralı sürücü silahla vuruldu
YEREL HABERLER Adana'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada yaralı ...
Trafik kazasına neden olan sürücüye silahlı saldırı
YEREL HABERLER Trafik kazasına neden olan sürücüye silahlı saldırı
POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ, TABANCA VE EL BOMBASIYLA YAKALANDI
YEREL HABERLER POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ, TABANCA VE EL BOMBASIYLA ...
Polisten kaçan şüpheli, tabanca ve el bombasıyla yakalandı
YEREL HABERLER Polisten kaçan şüpheli, tabanca ve el bombasıyla ...
Adana'da polisten kaçarken üzerindeki el bombasını atan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da polisten kaçarken üzerindeki el bombasını ...
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DUVARA ÇARPTI: 5 YARALI
YEREL HABERLER KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DUVARA ÇARPTI: 5 YARALI
Adana'da midibüse ve market duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da midibüse ve market duvarına çarpan ...
Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 5 yaralı
Patlayan lastik yerinden koptu; 3 otomobilin karıştığı kazada 5 yaralı
YEREL HABERLER Patlayan lastik yerinden koptu; 3 otomobilin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.