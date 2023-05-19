Evinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 'Arkadaşın emaneti' dedi

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, narkotik polisin operasyon yaptığı evde 2 çantada 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D. (27), çantaları arkadaşının emanet ettiğini öne sürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evde, yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Kuryelik yaptığı tespit edilen M.D.'nin evine, Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle baskın yapıldı. Evdeki aramada 2 çanta içinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D., emniyetteki sorgusunda, çantaların kendisine ait olmadığını, ismini vermediği arkadaşının emanet ettiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-05-19 10:25:16
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