ADANA'da otomobilin çarptığı bisikletli Taner Çetinkaya, ağır yaralandı. Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 33 AJJ 723 plakalı otomobil, işten çıkıp, bisikletiyle evine gitmekte olan Taner Çetinkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletiyle yola savrulup, başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Taner Çetinkaya, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü
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Ambulansın kaza yerine gelişi
Yaralının sedyeye alınması
Yaralının sedye ile ambulansa taşınması
Ambulansın gidişi
Yaralının kaza yerindeki bisikleti
Bisiklete çarpan otomobil
Otomobilin kazada hasar gören yerleri
Bisiklet ve otomobilin aynı karede görüntüsüHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana / Seyhan Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)
2023-05-20 02:03:21
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.