Kuyumcuya giren çarşaflı soyguncular, tabanca tutukluk yapınca kaçmış



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da, çarşaf giyip girdikleri kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunup kaçan şüpheliler Bekir Ergül (19), İbrahim Yılmaz (21) ve Yusuf Ölmez (18) ile olayda minibüs kullanan Ümit Ölmez (28) tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde, silah tutukluk yapınca paniğe kapılık kaçtıklarını söyledikleri belirtildi.

Olay, 12 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki Zafer A.'ya (26) ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Çarşaf giyen 3 kişi, motosikletle dükkanın önüne geldi. İş yeri sahibine silahı doğrultan şüpheliler, kuyumcunun çekmeceyi açmasıyla kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olay anının da yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

BÖLGEYE MİNİBÜSLE GELMİŞLER

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, olay yerine yakın bir bölgeye minibüsle geldiğini, daha sonra minibüsten indirdikleri motosikletle kuyumcu dükkanına gittiklerini belirledi. Ekipler, şüphelilerin giydiği çarşafları boş araziye atılmış halde buldu. Ardından ekipler bölgeye yakın bir sokakta kuyumcuya giren 3 şüpheli ile minibüsü kullanan ve soygun planına katıldığı belirlenen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüpheli 5 kişi emniyete götürüldü. Dükkana çarşafla giren ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler Bekir Ergül, İbrahim Yılmaz ve Yusuf Ölmez'in, ifadelerinde, kuyumcuda silah tutukluk yapınca paniğe kapılıp kaçtıklarını söyledikleri belirtildi.

İşlemlerinin ardından 3 şüpheli ile minibüsü kullanan Ümit Ölmez ve soygun planında olduğu iddia edilen M.C. (26) adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden M.C. adli kontrolle serbest bırakıldı, diğer 4 kişi ise tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-05-20 10:59:34



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