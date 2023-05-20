Yakınına mesaj atıp baraj gölüne atlamış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yakınına mesaj atıp baraj gölüne atlamış

DHA

Yakınına mesaj atıp baraj gölüne atlamış


Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğü ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan Mehmet Aydın'ın (36), cansız bedenine ulaşıldı. Aydın'ın bir yakınına köprünün üzerinden çektiği fotoğrafıyla birlikte "Ben gidiyorum, hakkını helal et" mesajı gönderdiği ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir müddet suda çırpındığı ve sonra gözden kaybolduğu belirtilen kişinin bulunması için Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, arama yaptı. Saatler süren çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatılan çalışmalarda, aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesedin, Mehmet Aydın´a ait olduğu belirlendi.
YAKINI VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞMIŞ
Aydın'ın olay öncesi bir yakınına, "Ben gidiyorum, hakkını helal et" mesajıyla fotoğraf attığı ortaya çıktı. Yakınının da mesaj atıp, Aydın´a engel olmaya çalıştığı belirlendi.
Mehmet Aydın'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Yusuf KANTARLI
2023-05-20 14:28:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuyumcuya giren çarşaflı soyguncular, tabanca tutukluk yapınca kaçmış
YEREL HABERLER Kuyumcuya giren çarşaflı soyguncular, tabanca ...
Adana'da kadın kıyafetiyle kuyumcu soymaya çalışan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da kadın kıyafetiyle kuyumcu soymaya çalışan 4 ...
Adana'da 3 bin 246 uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 3 bin 246 uyuşturucu hap bulunan ...
Adana'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü ağır ...
ADANA'DA, OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ AĞIR YARALANDI  
YEREL HABERLER ADANA'DA, OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ AĞIR ...
Adana'da, otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da, otomobilin çarptığı bisikletli ağır ...
Adana'da baraj gölüne düşen kişi kayboldu
YEREL HABERLER Adana'da baraj gölüne düşen kişi kayboldu
SEYHAN BARAJ GÖLÜ'NE DÜŞEN KİŞİ, SUDA KAYBOLDU  
YEREL HABERLER SEYHAN BARAJ GÖLÜ'NE DÜŞEN KİŞİ, SUDA KAYBOLDU  
Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi, suda kayboldu
YEREL HABERLER Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi, suda kayboldu
Adana'da fener alayı düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da fener alayı düzenlendi
Adana'da '19 Mayıs' coşkusu; 'fener alayı' yürüyüşü düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da '19 Mayıs' coşkusu; 'fener alayı' yürüyüşü ...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ...
MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı, toprağa verildi
YEREL HABERLER MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı, toprağa verildi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ...
Çukurova'da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor
YEREL HABERLER Çukurova'da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı ...
Tescilli Adana karpuzunda hasat başladı
YEREL HABERLER Tescilli Adana karpuzunda hasat başladı
El bombasını, husumetlisiyle kavga eden kuzenine götürüyormuş
YEREL HABERLER El bombasını, husumetlisiyle kavga eden kuzenine ...
Adana´da turfanda karpuz hasadı başladı; tarlada kilosu 7 lira
YEREL HABERLER Adana´da turfanda karpuz hasadı başladı; tarlada ...
Evinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 'Arkadaşın emaneti' dedi
YEREL HABERLER Evinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, ...
Adana'da evinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da evinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirilen ...
Adana'da el bombası ve tabancayla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da el bombası ve tabancayla yakalanan zanlı ...
MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı, kalp krizinden vefat etti
YEREL HABERLER MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı, kalp krizinden vefat ...
MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı'nın cenazesi Adana'da defnedildi
YEREL HABERLER MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı'nın cenazesi Adana'da ...
MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı kalp krizi sonucu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.