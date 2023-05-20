Yakınına mesaj atıp baraj gölüne atlamış



Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğü ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan Mehmet Aydın'ın (36), cansız bedenine ulaşıldı. Aydın'ın bir yakınına köprünün üzerinden çektiği fotoğrafıyla birlikte "Ben gidiyorum, hakkını helal et" mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir müddet suda çırpındığı ve sonra gözden kaybolduğu belirtilen kişinin bulunması için Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, arama yaptı. Saatler süren çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatılan çalışmalarda, aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesedin, Mehmet Aydın´a ait olduğu belirlendi.

YAKINI VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Aydın'ın olay öncesi bir yakınına, "Ben gidiyorum, hakkını helal et" mesajıyla fotoğraf attığı ortaya çıktı. Yakınının da mesaj atıp, Aydın´a engel olmaya çalıştığı belirlendi.

Mehmet Aydın'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Yusuf KANTARLI

2023-05-20 14:28:56



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