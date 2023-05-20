Beşiktaş kafilesi Adana'da

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Adana'ya geldi.
Beşiktaşlı taraftarlar, saatler öncesinden geldikleri Adana Havalimanı'nda takımlarını coşkuyla karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında uçaktan inip otobüse binen Beşiktaşlı futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, polis duvarını geçemedi. Bazı futbolculara, taraftar çiçek verdi. Beşiktaş, yarın saat 19.00´da Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Taraftarlardan detaylar
Beşiktaşlı oyunculardan genel detaylar
Taraftarların takım otobüsü önünde tezahürat yapması
DHA-Spor Türkiye-Adana Yusuf KANTARLI
2023-05-20 18:35:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.