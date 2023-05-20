Beşiktaş kafilesi Adana'da

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Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Adana'ya geldi.

Beşiktaşlı taraftarlar, saatler öncesinden geldikleri Adana Havalimanı'nda takımlarını coşkuyla karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında uçaktan inip otobüse binen Beşiktaşlı futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, polis duvarını geçemedi. Bazı futbolculara, taraftar çiçek verdi. Beşiktaş, yarın saat 19.00´da Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Taraftarlardan detaylar

Beşiktaşlı oyunculardan genel detaylar

Taraftarların takım otobüsü önünde tezahürat yapması

DHA-Spor Türkiye-Adana Yusuf KANTARLI

2023-05-20 18:35:28



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