Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

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ADANA,(DHA)-ADANA'nın Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 6 saat süren çalışma ile söndürüldü.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin 6 saat süren çalışması ile yangın söndürüldü. Fabrikada hasar oluştu. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2023-05-21 10:54:40



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