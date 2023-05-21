Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem

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ADANA, (DHA)ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü Adana Saimbeyli olarak saptadığı deprem, saat 15.46´da oldu. Yerin 6.67 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe yol açtı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2023-05-21 16:01:31



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