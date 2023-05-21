Adana Demirspor - Beşiktaş: 1-4

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Yusuf KANTARLIGökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, İlker Takpak, Candaş Elbil

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Dk. 86 Gökhan İnler), Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola (Dk. 74 Onyekuru), Belhanda (Dk. 90 Guldbrandsen), Cherif Ndiaye

BEŞİKTAŞ: Mert Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 90+7 Umut Meraş), Gedson Fernandes, Redmond (Dk. 90+7 Maxim), Salih Uçan (Dk. 85 Necip Uysal), Cenk Tosun (Dk. 85 Tayfur Bingöl), Aboubakar (Dk. 90+7 Muleka)

GOLLER: Dk. 19 Belhanda (Adana Demirspor), Dk. 45+4 ve Dk.90+6 (P) Aboubakar, Dk. 46 Gedson Fernandes, Dk.72 Cenk (P) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Akintola, Rodrigues, Ertaç (Adana Demirspor), Gedson Fernandes, Salih, Rosier, Colley, Hadziahmetovic (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 35´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş´a 1-0 öne geçtiği maçta 4-1 yenildi.

7´nci dakikada Adana Demirspor´un atağında Akintola ceza sahası içerisine girdi. Akintola´nın vuruşunda top defanstan oyun alanına döndü.

8´inci dakikada Beşiktaş´ın atağında Gedson Fernandes'in yaptığı verkaçın ardından ceza alanının sol çaprazından kaleyi görür görmez vuruşunda kaleci Ertaç, topu kornere çeldi.

9´uncu dakikada Beşiktaş´ta ceza sahası içerisinde topla buluşan Cenk´in sert vuruşunda kaleci Ertaç, gole izin vermedi.

19´uncu dakikada Adana Demirspor´da taç atışı kullanan Stambouli, ceza sahası içerisindeki Belhanda´ya topu göndermek istedi. Colley´in ters vuruşunda topla buluşan Belhanda´nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

31´inci dakikada Beşiktaş´ta atak geliştiren Gedson Fernandes, ceza sahası dışından sert vurdu ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.

43´üncü dakikada Beşiktaş´ta Rosier´in ortasında Aboubakar´ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45+4´üncü dakikada Beşiktaş´ın atağında Hadziahmetovic, ceza sahası içerisine ortaladı. Arka alanda boş kalan Aboubakar´ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

46´ncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson Fernandes, sol kanattan topu alarak ceza sahası içerisine girdi. Fernandes´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

58´inci dakikada Adana Demirspor´da Yusuf, sağ kanattan topu taşıdı. Yusuf´un ceza sahası içerisine gönderdi. Cherif Ndiaye´nin vuruşunda top az farkla kornere çıktı.

70´inci dakikada Beşiktaş´ın köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Cherif Ndiaye topu uzaklaştırmak isterken Saiss'in ayağına vurunca hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.

72´nci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Cenk´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

90+2´nci dakikada kaleci Rodrigues kaleci Ertaç´a geri pas attı. Kaleci Ertaç, topu uzaklaştırmak istediği sırada Gedson Fernandes araya girmek isteyince Ertaç'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyince penaltı noktasını gösterdi.

90+5´inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Aboubakar´ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.

Karşılaşma Beşiktaş´ın 4-1 galibiyetiyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ Yusuf KANTARLI

2023-05-21 21:32:21



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