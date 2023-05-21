Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ardından

DHA

Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ardından


Yusuf KANTARLI - Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 35´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş´a 4-1 yenildi. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Bu senenin parlayan yıldızı olarak Adana Demirspor lige renk kattı. Başarılı sonuçlar aldı. Güzel futbol oynadı. Kaliteli oyuncuları ve iyi bir hocaları var. Oyuncular hocalarıyla, taraftarıyla, başkanıyla hak ettikleri 4'üncülüğü garantiledi. Bugün de 3'üncü olabilmek için bizi zorlamak istiyordular. Çok güzel motivasyonları vardı. İştahları vardı. Biz de oyuna düşündüğümüzün altında başladık. Yavaş başladık. Yediğimiz gol zaten ilk yarının hepsini anlatıyor. Rakibi karşılamada eksik kaldık. Daha iyi olmalıydık. Ama tamamına bakarsak maça hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Oyuncuları tebrik ediyorum" dedi.
"HAKEMİN SEYİRCİ BASKISI ALTINDA KALMADAN DAHA KARARLI OLMASI GEREKİYOR"
Maç içerisinde çok sinirlendiğini belirten Güneş, "Maç içerisinde ben bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Biraz sağlığım bozuktu herhalde. Midem rahatsızdı. Belki ondan olabilir. Ama verdiği faullerin birçoğunda yani seyirci baskısı altına verildiğini hissettiğim için söyledim. E penaltıdır, goldür. Onları söylemiyorum. İşte bizim lehimize, aleyhimize verdiği de çok oldu. Hakem genç hakem. Seyirci baskısı altında kalmadan daha kararlı olması gerekiyor. Şimdi bizim kulübedeki oyuncunun gördüğü penaltıda VAR'a gitmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.
RUSSO: ÜZÜLDÜĞÜMÜZ TEK NOKTA YENİLMEZLİĞİMİZİN BİTMESİ
Adana Demirspor´un yardımcı antrenörü Daniele Russo ise "İlk değerlendirmeye baktığınızda biz maç biter bitmez soyunma odasına gittiğimizde futbolcularımızın hepsini tebrik ettik açıkçası. Gerçekten müthiş performansla başladık maça. Sadece o değil 4'üncülüğü de garantilediğimiz bir maç oldu. Bu tarihi bir sonuç kulübümüz, çalışanlarımız, futbolcularımız için. Maçla alakalıysa şunu söylemem gerekiyor. Açıkça ilk yarı çok çok iyi başladık. Hatta 1-1'lik skoru hak etmiyorduk açıkçası. Daha fazla gol atarak da bitirebilirdik ilk yarıyı. İkinci yarıya da iyi bir şekilde başladık. Akabinde gol yedik. Ama dediğim gibi büyük futbolculara böylesine büyük bir takıma karşı açıkçası kendimizi, kendi performansımızı değerlendirmeye baktığımızda çok iyi bir maç oynadığımızı söyleyebiliriz. İlk yarı özellikle bütün sahayı kapattık, daralttık ve dediğim gibi daha fazla gol atabilirdik. Üzüldüğümüz tek nokta yenilmezliğimizin bitmesi. 4'üncülüğü garantilememiz de çok önemliydi" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Daniele Russo açıklamaları
Şenol Güneş´in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI-Gökhan Keskinci
2023-05-21 22:58:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da ziyaretlerde ...
Adana Demirspor - Beşiktaş: 1-4
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Beşiktaş: 1-4
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Adana'da sulama kanalına devrilen panelvandaki 3 kişi öldü
YEREL HABERLER Adana'da sulama kanalına devrilen panelvandaki 3 kişi ...
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Adana Demirspor-Beşiktaş maçından notlar
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Beşiktaş maçından notlar
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem
flaş
YEREL HABERLER flaş
flaş
YEREL HABERLER flaş
GÜNCELLEME - Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Adana'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ...
Kamyon şarampole düştü; şoför direksiyon başında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kamyon şarampole düştü; şoför direksiyon başında ölü ...
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını ...
Adana'da deprem nedeniyle ertelenen restoranın açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da deprem nedeniyle ertelenen restoranın ...
Beşiktaş kafilesi Adana'da
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Adana'da
Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi
Yakınına mesaj atıp baraj gölüne atlamış
YEREL HABERLER Yakınına mesaj atıp baraj gölüne atlamış
Kuyumcuya giren çarşaflı soyguncular, tabanca tutukluk yapınca kaçmış
YEREL HABERLER Kuyumcuya giren çarşaflı soyguncular, tabanca ...
Adana'da kadın kıyafetiyle kuyumcu soymaya çalışan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da kadın kıyafetiyle kuyumcu soymaya çalışan 4 ...
Adana'da 3 bin 246 uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 3 bin 246 uyuşturucu hap bulunan ...
Adana'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü ağır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.