Sulama kanalına düşen minibüsteki 3 kişi öldü

ADANA, (DHA)ADANA´nın Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti.
Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi´nde dün saat 19.30 sıralarında sulama kanalına düşen minibüsü görenler, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği´ne bağlı dalgıç polisler, araçta yaptığı kontrolde, içindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Sudan çıkarılan cesetler, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)
2023-05-22 10:04:59
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