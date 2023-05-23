ADANA'DA SAĞANAK NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle bazı caddeler göle döndü, kökü zayıf ağaçlar ise araçların üzerine devrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu il merkezinde sabahın ilk saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, merkez Seyhan ilçesinden geçen sulama kanalının bazı noktalarında taşma meydana geldi. Öte yandan yollarda birikip, nehir gibi akıntıyla ilerleyen yağmur sularının sulama kanalına akması, şelale görüntüsü oluşturdu. Fırtına nedeniyle kökü zayıf bazı ağaçlar ise araçların üzerine devrildi. Sabah işe gitmek için yola çıkan ve yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise göle dönen yollarda arızalandı. Yaklaşık 45 dakika süren sağanak etkisini yitirirken, kentte yağmur hafif şekilde yağmaya devam ediyor.Görüntü Dökümü
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Köprü üzerinde sulama kanalına şelale gibi akan sel suları
Göle dönen yolda güçlükle ilerleyen araçlar
Göle dönmüş yollar
Suyun içinde yürüyen vatandaşlar
Suyun içinde kalan araçlar
Yol kenarında bekleyen vatandaşlar
Sulama kanalı ve yolun aynı seviyedeki görüntüsü
Yolda kalan bir otomobilin itilerek götürülmesiDHA-Gündem Türkiye-Adana / Merkez Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
2023-05-23 07:51:47
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