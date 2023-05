Hırsızlık için girdiği çiçekçiden kedi çaldı

Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da çiçekçiye giren hırsız, dizüstü bilgisayar, kasada bulunan 6 bin lira ve iş yeri sahibinin kedisini çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin 200 liraya sattığı kediyi alan kişinin künyedeki telefon numarasından kendisine ulaşıp, hayvanını teslim ettiğini söyleyen Sıla Ülker (19), "Hırsız burada bir mal değil can kaçırdı" dedi.

Olay, 15 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi´nde meydana geldi. Çiçekçi dükkanı işleten Sıla Ülker, sabah geldiğinde iş yerine hırsız girdiğini fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin iş yerinin kapısını kırarak içeri girdiğini, dizüstü bilgisayar ve kasadaki 6 bin lirayı aldıktan sonra kediyi de poşete koyup, kaçtığını saptadı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KEDİYİ 200 LİRAYA SATMIŞ

Olaydan birkaç saat sonra Ülker´i arayan kişi, kedisinin kendisinde olduğunu ve 200 liraya satın aldığını söyledi. Arayan kişinin yanına giden Ülker, kedisini teslim aldı. Kedisinin üzerinde künye ve telefon numarasının olduğunu, satın alan kişinin de kendisine bu yolla ulaştığını söyleyen Ülker, "Kedimi almaya gittiğimde çok korktuğunu gördüm. Kediyi nasıl çalabiliyor, anlamış değilim. Dükkana girdiğinde her şeyi alıp götürebilir ama kedimi keşke götürmeseydi. Para hiçbir şekilde önemli değildi benim için. Kedimi bulduğum için mutluyum. Hırsızın bulunmasını istiyorum. Hırsız burada bir mal değil can kaçırdı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-05-23 09:45:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.