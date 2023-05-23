Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü (2)

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TREN SEFERLERİ DURDU

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle tren hatlarında çökme ve su birikintileri oluştu, bir tren de yoluna devam edemedi. Trenden inen yolcular, raylardan yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Adana-Mersin arası yolcu trenlerinin aşırı yağıştan meydana gelen sel nedeniyle işletilemediği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-05-23 10:29:34



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