Hurma bahçesindeki cinayetin şüphelisi, suçu arkadaşının üzerine attı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da öldürdüğü Emrah Baysal´ın (35) cesedini hurma bahçesine atıp, üzerini ağaç dallarıyla kapatan Hazar Çevik (23) ifadesini değiştirip, suçu olay günü yanında olan arkadaşı Sercan Öztep´in (39) üzerine attı. Gözaltına alınıp, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Öztep de tutuklandı.

Olay, 15 Mayıs´ta saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki hurma bahçesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri boğazı kesilerek öldürülen cesedin beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'a ait olduğunu belirledi. Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÜZERİNİ AĞAÇ DALLARIYLA KAPATMIŞ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Baysal´ın son olarak Hazar Çevik ile görüldüğünü belirledi. Çevik´in, olaydan önce arkadaşı Sercan Öztep ile buluşup, Baysal´ı da Haydaroğlu Mahallesi´ndeki bir bahçeye çağırdıkları, daha sonra da hafif ticari aracına binip, cinayeti işledikleri saptandı. Yaşanan arbede sırasında aracın vites kolunun da kırıldığı, şüphelilerin cesedi yan taraftaki bahçeye atıp, üzerini de ağaç dallarıyla örttüğü tespit edildi.

`BOĞAZINA SARILIP, BIÇAKLADIM´

Katil şüphelisi Hazar Çevik, polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, "Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. Bunu sormak için yanıma çağırdım. Arabasına bindim.`Benim arabam mı var, koltukları çalayım? Benim çaldığımı kim söyledi´ dedim. Konuşması için zorladım. Bana küfretti. Biraz düşündüm ve sonra boğazına sarılıp bıçakladım" diyen Çevik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, savcılıkta ifadesini değiştiren Çevik, cinayeti arkadaşı Sercan Öztep´in işlediğini öne sürdü. Polis, saklandığı adrese yapılan baskında Öztep´i de gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Öztep de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-05-23 10:55:29



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