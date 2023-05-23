Araç satın almak isteyenlere 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılığa 10 gözaltı



Anıl ATAR-Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA merkezli 4 ilde 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye operasyonda, 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yapılan çalışmada, araç satın almak isteyen çok sayıda mağduru, halk arasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırdıkları belirlenen çeteye operasyon başlattı. Adana merkezli 4 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 1'i kadın 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, farklı kişilere ait çok sayıda banka hesabı kartı, cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-05-23 13:12:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.