Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü (3)

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TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Adana´da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Ceyhan ilçesindeki tarım arazileri zarar gördü. Rüzgarın da etkisiyle ağaçlar devrildi, bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. İlçeye bağlı Yalak, Nazımbey Yeniköy, Cebre, Elmagölü, Kösreli ve Dağıstan mahallelerindeki tarlalarda, boyu bir metreye ulaşan mısırlar yan yattı. (DHA)

Ceyhun ÖZER/CEYHAN, (Adana), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2023-05-23 14:47:36



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