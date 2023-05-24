Adana-Mersin tren seferleri yeniden başladı

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ADANA, (DHA)ADANAMersin hattında dün etkili olan sağanak nedeniyle durdurulan seferler, aksaklıkların giderilmesinin ardından yeniden başladı.

Adana'da dün etkili olan sağanak nedeniyle tren hatlarında çökme ve su birikintileri oluştu. Bu nedenle tren seferleri durduruldu. Suların çekilmesinin ardından demir yolundaki aksaklıklar giderildi. Dün açıklama yapan TCDD, "Adana-Mersin arası şiddetli yağış nedeniyle işletilemeyen seferlerimiz, 11.50 hareketli Adana-Mersin treni ve 11.25 hareketli Mersin-Adana treni ile seferlerine yeniden başlayacaktır" denildi. Seferler, bugün yeniden başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-05-24 10:52:30



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