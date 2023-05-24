Parasını ödemeyen kişinin evinin önüne ses bombası attı; o anlar kamerada

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da parasını alamayan kişi, alacaklısının evinin önüne ses bombası attı. Şüpheli kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde, sokağa giren kişi, bir evin önüne ses bombası atıp, kaçtı. Mahalleli, durumu polise haber verdi. Güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti. Parasını alamayan şüphelinin, alacaklısının evinin önüne ses bombası attığı belirlendi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Ses bombasının atıldığı ve patladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-05-24 12:14:49



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