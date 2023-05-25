Çekicinin taşıdığı kamyonun kasası, otoyol köprüsüne sıkıştı

Nuri PİRYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da çekiciye yüklü kamyonun kasası, seyir halindeyken otoyol köprüsüne çarparak sıkıştı. Araç, vinç yardımıyla 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Ümit Kalender yönetimindeki 01 AAG 596 plakalı çekicide yüklü 01 AOB 004 plakalı kamyonun kasası, TarsusAdana Gaziantep (TAG) Otoyolu köprüsüne çarparak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Cadde, kent merkezi istikametine trafiğe kapatıldı. Köprüye sıkışan kamyon, vinç ile 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Çevredekiler çalışmaları cep telefonuyla görüntüledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.
Çekici ve kamyonun hasar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI
2023-05-25 14:08:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.