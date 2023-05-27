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Kendisini polis olarak tanıtıp, suç örgütlerinden para alıyormuş

DHA

Kendisini polis olarak tanıtıp, suç örgütlerinden para alıyormuş


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da kendisini polis olarak tanıtıp, yardım ve yataklık vaadiyle organize suç örgütlerinden para talep ettiği saptanan Hacı Musa K. (30) yakalandı. Şüphelinin, polis olmadığını öğrenen örgütlerden bu kez de elindeki görüntü ve fotoğraflarla şantaj uyguladığı saptandı. Şüphelinin, depremin ardından üzerinde AFAD ibaresi bulunan bir kamyonla 6 esnaftan aldığı yardım malzemelerinin bir kısmını evine götürdüğü, diğer kısmını da bir esnafa sattığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen Hacı Musa K. hakkında çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte Hacı Musa K.´nin, kentin farklı noktalarında emekli polis memuru Dündar T. ile birlikte sahte uygulama noktası kurup, vatandaşlara kimlik sorduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin, organize suç örgütlerinden yardım ve yataklık yapacağı vaadiyle para talep ettiği, polis olmadığı anlaşılınca da elindeki görüntü ve fotoğraflarla şantaj uyguladığı saptandı. Bu kez de polis muhbiri olduğunu öne süren Hacı Musa K.´nin, bir kişiden şantajla 1 milyon 600 bin TL para aldığı öğrenildi.
DEPREM YARDIMI ADI ALTINDA DOLANDIRICILIK
6 Şubat´ta meydana gelen depremlerin ardından, şüpheli Hacı Musa K.´nin, üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ibaresi bulunan bir kamyon hazırladığı, Seyhan ilçesindeki Kocavezir İş Merkezi´ndeki 6 esnaftan yardım malzemeleri aldığı belirlendi. Şüphelinin, kamyon ile Hatay´a gidip, battaniye, ısıtıcı, temizlik ve gıda malzemeleriyle birlikte geri döndüğü, bu malzemeleri de evinin deposuna sakladığı kaydedildi. Hacı Musa K.´nın evine sığmayan bazı malzemeleri de bir esnafa sattığı, kolilerde kendi iş yerinin logosunu gören bir esnafın da durumdan şüphelenip, şikayetçi olduğu öğrenildi.
EVİNDE SİLAH, ROZET, GAZ BOMBASI BULUNDU
Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Hacı Musa K.'yi Çukurova ilçesi Toros Mahallesi´ndeki evine yapılan baskında yakaladı. Yapılan aramalarda ise 3´ü kendi, 4´ü başkalarının adına kayıtlı bulundurma ruhsatlı 7 tabanca, polis rozeti, çakar, gaz bombası, gizli kamera, sahte polis kimliği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelinin birlikte hareket ettiği öne sürülen Dündar T. de evinde yakalandı.
VERASET DOLANDIRICILARI YAKALANDI
Ayrıca KOM ekipleri, varisi bulunmayan kişilerin mal varlığına el koymak için resmi belgede sahtecilik yapan bir şebekeyi de deşifre etti. Şüpheliler Fatih A., Salih K., Ali Y. ve Hakan Ç. ile onlarla birlikte hareket eden nüfus memuru L.K.´yi operasyonla yakaladı. Şüphelilerin, 2019 yılında Bursa´da yaşayan Yusuf K.´nin (86) Osmangazi ilçesindeki bir arsasını sahte vekaletname düzenleyip, 4 milyon 250 bin liraya sattıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hacı Musa K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2023-05-27 11:12:15

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