Sürücüsünün virajı alamadığı otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı



Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da, sürücüsünün virajı alamadığı otomobil demir bariyerleri devirip sulama kanalına uçtu. Otomobildeki İsmail Hakkı Kesler (22) yaşamını yitirirken, sürücü Hüseyin Tunahan B. ise yaralandı. Bölgede toplanan meraklı kalabalık da dikkat çekti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Hüseyin Tunahan B. yönetimindeki 34 FY 1771 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle, virajı alamayarak önce kaldırıma çıktı, ardından bir ağacı ve demir bariyerleri yıkarak sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü ile araçtaki İsmail Hakkı Kesler, itfaiye ve vatandaşlarca sulama kanalından çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, Kesler'in ise sudan yaralı ve baygın olarak çıkarıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerine teslim edilip kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Kesler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, itfaiye ve polis ekiplerinin kaza yerinde çalışma yaptığı sırada, bölgede toplanan vatandaşların, film gibi olanları izlemesi ise dikkat çekti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2023-05-28 00:33:52



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