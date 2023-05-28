Yüksek gerilim hattı zarar gördü, trenle oy kullanmaya gidenler yolda kaldı

Malik GÖDELİNER/ POZANTI(Adana),(DHA)ADANA'nın Pozanti ilçesinden yük treninin zarar verdiği yüksek gerilim hattında yaşanan arıza nedeniyle 200 yolculu Erciyes Ekspresi, yolda kaldı. Oy kullanmaya gittiklerini belirten bazı yolcular, sorunun çözümü için bekliyor.
Pozantı ilçesinden sabah saatlerinde geçiş yapan yük treni, henüz bilinmeyen bir nedenle yüksek gerilim hattına zarar verdi. Hemen arkasından gelen ve 200 yolcunun bulunduğu Erciyes Ekspresi, hatlarda meydana gelen arıza nedeniyle yolda kaldı. Çoğunluğu Adana'ya oy kullanmaya giden yolcular, trenin yoluna devam edebilmesi için sorunun çözülmesini bekliyor. Demiryolları ekipleri, arızayı gidermek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Pozantı Malik GÖDELİNER
2023-05-28 14:43:16
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