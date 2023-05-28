Yüksek gerilim hattı zarar gördü, trenle oy kullanmaya gidenler yolda kaldı (2)

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1,5 SAAT RÖTAR YAPTI

Adana'nın Pozantı ilçesinden yük treninin zarar verdiği yüksek gerilim hattında yaşanan arıza ekiplerin çalışması sonu onarıldı. Çoğunluğu Pozantı'dan Adana'ya oy kullanmaya giden 200 yolculu Erciyes Ekspresi de 1,5 saat süren onarımın tamamlanmasıyla Adana'ya geldi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Pozantı Malik GÖDELİNER

2023-05-28 16:00:17



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