Adana'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı



Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) Adana'da Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 36'ncı haftasında deplasmanda Ankaragücü 4-1 yenen Galatasaray, 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Adana'da binlerce Galatasaray taraftarı, araçlarıyla konvoy oluşturup, kentin en işlek caddelerinde şampiyonluk turu attı. Konvoylarla şampiyonluk turu atılırken, bazı taraftarlar ise Seyhan ilçesindeki Gençlik Meydanı'nda toplandı. Sarı-kırmızı forma, bayrak ve atkılarla alanı dolduran Galatasaraylılar, meşale yakıp, marş ve tezahüratlarda bulundu. İl genelinde şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Araçlarla şampiyonluk turu atan taraftarlar

Ellerinde meşale olan taraftarlar

Alanı dolduran taraftarlar

Taraftarların tezahüratlarda bulunması

Davul-zurna eşliğinde halay çekenler

Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2023-05-30 23:38:23



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