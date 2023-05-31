Karpuzun kilosu tarlada 5 liraya düştü



Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)-ADANA'da hasadın başlaması ile büyük şehirlerdeki marketlerde kilosu 50 liraya satılan karpuzun fiyatı düştü. Karpuz marketlerde 15, tarlada ise 5 liradan satılmaya başlandı.

Dört milyon ton üretimi ile Türkiye'nin yüzde 21'lik karpuz ihtiyacını karşılayan Adana'da, geçen hafta 80 bin dekar alanda hasat başladı. Hasadın başlaması ile karpuz fiyatları düşüşe geçti. Büyük şehirlerdeki marketlerde kilosu 50 liradan satılan karpuzlar, marketlerde 15, tarlada ise 5 lira oldu. 550 bin ton rekolte beklenen kentteki karpuzlar, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Rusya'ya da ihraç edilecek.

'ERKEN HASAT YAPILMAMALI'

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, hasadın bölgelere göre 2 ay daha devam edeceğini söyledi. İlk hasat sonrası tarlada 13 liraya satılan karpuzun 5-6 liraya düştüğünü belirten İncefikir, "Eskiden karpuzlar çok büyük oluyordu. Kalabalık olmayan aileler bitirmekte hatta buzdolabına sığdırmakta bile zorlanıyordu. Çöplere atılmış karpuzlar görüyorduk, bu da milli servete zarar veriyordu" dedi.

Erken hasat yapılamaması gerektiğini anlatan İncefikir, "Örneğin yurt dışında, İspanya'da tarlalarda karpuzları 5-6 hasada yayıyorlar. En olgunlaşmış karpuzları topluyorlar, olgunlaşmamışları bekliyorlar. Dolayısıyla tüketiciyi lezzetli olan karpuzla buluşturmak lazım. Olgun karpuz, rengi ve lezzetiyle ön plana çıkar. Belirli bir olgunluğa ulaşmamış karpuzu yiyen tüketici uzun bir süre satın almıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2023-05-31 10:36:02



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