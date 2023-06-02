Samanta Fabris, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü´nde

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ADANA, (DHA) - Hırvatistan milli takımı oyuncularından Samanta Fabris, Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü´ne transfer oldu.

Başantrenör Mustafa Umut Uysal ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak transfere başlayan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı forması giyen pasör çaprazı Samanta Fabris ile anlaşmaya vardı. Hırvatistan Milli Takımı´nın 32 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Samanta Fabris daha önce, Dinamo-Ak Bars, Imoco Volley Conegliano, Pomi Casalmaggiore, Igor Gorgonzola Novara, Liu Jo Modena, Dock Farm Torino, Zok Rijeka ve Famila Chieri takımlarının formalarını terletti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2023-06-02 11:46:00



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