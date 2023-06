Besicilere Kurban Bayramı öncesi `karantina´ uyarısı

Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, şap hastalığı nedeniyle hayvanların kesimi, ihracı, ithali ve hayvan hareketlerine getirilen kısıtlama ve yasakların kaldırılması sonrası hayvan hareketlerinin başladığına dikkat çekerek, "Hastalığın tekrardan yaşanmaması için aşılanmış, kulağında küpesi olan ve veteriner hekim tarafından sağlık raporu düzenlenen hayvanların nakline izin verilmelidir. Besiciler ise çiftliklerine yeni getirdikleri hayvanları 21 gün karantinada tutmalıdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye´nin farklı illerinde geçtiğimiz aylarda görülen SAT-2 tipi şap virüsünün hayvanlar arasında yayılmasını önlemek için ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketlerini yasakladı. Yapılan aşılama çalışmaları ve alınan diğer tedbirlerin ardından 28 Nisan´da kısıtlama ve yasaklar son buldu. Yasakların kalkmasının ardından ülkede hayvan hareketliliği de başladı. Hayvan pazarlarının açılmasının sevindirici olduğunu fakat bazı tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, besiciler ve yetkililere Kurban Bayramı öncesi uyarılarda bulundu.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ SIKI ÖNLEM ÇAĞRISI

Şap hastalığının birçok viral enfeksiyonu da beraberinde getirdiğini belirten Köse, Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğinin hızlanacağını, bundan dolayı sıkı önlem alınması gerektiğini söyledi. Bu hareketliliğin hayvanlar arasında hastalık yayılma ihtimalini arttıracağını anlatan Köse, "Birçok kente hayvan nakli olacak. Olası bir hastalığın yayılma riski artacak. Herhangi bir bulaşıcı hastalığın tekrardan yaşanmaması için aşılanmış, kulağında küpesi olan ve veteriner hekim tarafından sağlık raporu düzenlenen hayvanların nakline izin verilmelidir. Besiciler ise çiftliklerine yeni getirdikleri hayvanları 21 gün karantinada tutmalıdır. Bu tedbirlerin yerine getirilmemesi durumunda hastalık ortaya çıkarsa ciddi bir kırmızı et sorunu yaşanır. Hayvancılık sektörü derinden etkilenir. Bundan dolayı uzmanlar tarafından kontrol edilmemiş hiçbir hayvan pazarlara, çiftliklere sokulmamalıdır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-06-03 09:33:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.