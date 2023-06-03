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Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

DHA

Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem


ADANA, (DHA)ADANA'nın Aladağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 13.34´te merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5,36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Aladağ ADANA,(DHA)
2023-06-03 14:23:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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