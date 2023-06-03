Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

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ADANA, (DHA)ADANA'nın Aladağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 13.34´te merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5,36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Aladağ ADANA,(DHA)

2023-06-03 14:23:33



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