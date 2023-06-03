Diyarbakır'da motosiklet kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi, memleketine gönderildi (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan, motosikletin duvara çarptığı kazada, yaşamını yitiren Uzman Çavuş Osman Öntemel'in cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Öntemel için Ceyhan ilçesi Kurtkulağı Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ile askeri erkan katıldı. Öntemel, gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2023-06-03 17:07:05



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