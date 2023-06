Adana Demirspor ve Başakşehir futbolcuları sahaya lösemili çocuklarla çıktı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 37´nci haftasında Adana Demirspor´un sahasında Medipol Başakşehir´i konuk ettiği maçta her iki takımın futbolcuları sahaya Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı´na (LÖSEV) kayıtlı lösemi tedavisi devam eden çocuklarla çıktı.

Adana Demirspor´un Spor Toto Süper Lig´in 37´nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir´i konuk ettiği maçta her iki takımın futbolcuları, maç öncesi seremoniye LÖSEV´e kayıtlı lösemi tedavisi devam eden çocuklarla çıktı. Binlerce taraftarın önüne futbolcularla birlikte çıkan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken Başakşehir futbolcuları aynı zamanda saha zeminine "Her Kurban Lösemili Çocuklara Can" pankartıyla birlikte giriş yaptı. Futbolcularla birlikte İstiklal Marşı´nı okuyan çocuklar maçın başlama düdüğü öncesi hatıra fotoğrafı çekildi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-06-03



