Adana Demirspor - Başakşehir: 2-3

Can ÇELİK-Güven ÖZGÜL/ADANA, (DHA)-
STAT: Yeni Adana Stadı
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta
ADANA DEMİRSPOR: Ertaçİsmail (Dk. 78 Manev), Morel (Dk. 87 Mert), Semih, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye (Dk. 87 Gökhan), Yusuf, Akintola (Dk.78 Emre), Belhanda, Gulbrandsen (Dk. 62 Cherif Ndiaye)
BAŞAKŞEHİR: Deniz DilmenŞener (Dk. 57 Lima), Wu Shaocong (Dk. 67 Duarte), Ahmed Touba, Caner, Berkay Özcan, Berkay Aydoğmuş (Dk. 57 Biglia), Keny, Deniz Türüç, Serdar (Dk. 90+3 Batuhan), Figueiredo (Dk. 56 Adnan Januzaj)
GOLLER: Dk. 8 Stambouli, Dk. 48 Morel (Adana Demirspor), Dk. 10 ve Dk. 86 Keny, Dk. 26 Figueiredo (Başakşehir)
SARI KART: Rodrigues (Adana Demirspor)
Spor Toto Süper Lig´in 37´nci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir´e 3-2 mağlup oldu.
8´inci dakikada Adana Demirspor´un sağdan kazandığı köşe vuruşunu kullanan Yusuf Sarı ön direğe orta yaptı. Gelen topa iyi yükselen Stambouli´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
10´uncu dakikada Başakşehir´in kontra atağında sağdan ilerleyen Deniz Türüç, rakip ceza sahasına kaçan Keny´i gördü. Gelen ortaya iyi yükselen Keny, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.
12´nci dakikada Başakşehir atağında topu karambolde ceza sahası içinde önünde bulan Figueiredo'nun kale sahasına gönderdiği topa Keny istediği gibi vuramayınca top çok az farkla dışarı çıktı.
14´üncü dakikada Başakşehir atağında orta alandan gelen pası kontrol eden Keny, rakibinden sıyrılır sıyrılmaz şutunu attı. Kaleci Ertaç sert gelen topu son anda köşeden çeldi.
26´ncı dakikada Adana Demirspor´da Stambouli´nin hatalı pasında top Figueiredo´nun önünde kaldı. Hızla ilerleyen Figueiredo, rakip ceza sahasına girer girmez attığı şutla topu ağlara gönderdi: 1-2.
41´inci dakikada sol kanattan Rodrigues'in yerden ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda top çok az farkla dışarı çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir´in 2-1´lik üstünlüğüyle son buldu.
48´inci dakikada Adana Demirspor´un sağdan kazandığı köşe vuruşunu kullanan Belhanda, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa iyi yükselen Morel´in kafa vuruşunda kaleci Deniz gole izin vermeyerek topu dışarı çeldi.
48´inci dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Paslaşılarak kullanılan köşe atışında topu alan Rodrigues'in sol kanattan ortasında Morel´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti: 2-2.
60´ıncı dakikada Adana Demirspor kontra atağında Gulbrandsen´in şutunda top kaleci Deniz´den döndü. Dönen topa sahip olan Belhanda, rakip savunmadan Ahmet´in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
61´inci dakikada Adana Demirspor´da penaltıyı kullanan Belhanda, kaleci Deniz´i geçemedi. Dönen topa tekrar kafayla vuran Belhanda, tekrar Deniz´e takıldı.
64´üncü dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Morel´in kafa vuruşunda top direkten döndü.
70´inci dakikada Başakşehir atağında Berkay Özcan, sağ kanattan derine inerek ortaladı. Ceza sahası içinde Duarte'nin vuruşunda kaleci Ertaç topu çeldi.
80´nci dakikada Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'nın sağ kanattan pasında topla buluşan Emre´nin şutunda kaleci Deniz gole izin vermedi.
86´ncı dakikada Başakşehir atağında sol kanatta topla buluşan Caner bekletmeden ortasını yaptı. Gelen topa bekletmeden vuran Keny, takımını öne geçirdi: 2-3.
Karşılaşma Başakşehir´in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-06-03 21:12:07
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