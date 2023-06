Adana Demirspor - Başakşehir maçının ardından

Can ÇELİK Güven ÖZGÜL / ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 37´nci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir´e 3-2 mağlup oldu. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, seyir zevki yüksek bir maçtan çıktıklarını belirterek, "İki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. İlk yarıda bizim çok rahat farkı yakalayabileceğimiz bir oyun vardı. İkinci yarıda da onların net pozisyonları vardı. Deniz´in bizi koruduğu bir dönem vardı. İki takımda ligin önemli takımları. Rakibimizin mevcut kadrosu çok güçlü. Hocaları da iyi. Biz her zaman ön tarafa oynamak isteyen bir takımız. Keza bu sene Adana Demirspor bunu başardı. Bugün 3 genç oyuncuma şans verdim. Onlar da bunun karşılığını verdi. İnşallah yolları hep açık olur. Bence Türk futboluna 2 önemli oyuncu kazandıracağız" dedi.

MONTELLA: BUGÜNE KADAR DENEYİMLEDİĞİM EN GÜZEL TARAFTAR GRUPLARINDAN BİRİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise bugüne kadar taraftarların kendilerine gösterdiği sevginin inanılmaz olduğunu vurgulayarak, "Bugün taraftarlarımız çok güzel bir pankart açtılar. Onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum Sonuna kadar destek verdikleri için. Bugüne kadar deneyimlediğim en güzel taraftar gruplarından biri. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. İyi bir kapanış yapmak isterdik. Yine de futbolcularımı tebrik ederim sonuna kadar kovaladılar. Fazla pozisyona girdik Ama gollerimizi atamadık. Tabi biraz egoist olmak gerekirse Başakşehir bugün kazansın, finalde de kaybetsin isterdim" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları

Vincenzo Montella´nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-06-03 22:07:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.