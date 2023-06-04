Hasarlı binaya giren hırsızlık şüphelisini, saklandığı küvette yakalayıp dövdüler



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan binaya giren hırsızlık şüphelisi, çevrede nöbet tutan daire sahipleri tarafından saklandığı banyonun küvetinde yakalanıp, dövüldü. Ayaklarından sürüklenerek dışarı çıkarılan şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi´nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı binaya farklı zamanlarda giren hırsızlar, kapı kolu, pencere ve plastik doğrama gibi malzemeleri çaldı. Hırsızlık olayları üzerine binada oturanlar, nöbet tutmaya başladı. Dün gece 2 şüpheli binaya girdi. Şüphelilerden biri çevrede bekleyenleri fark edip kaçtı, diğeri ise bir daireye girdi. Apartmanda oturanlar dairenin banyosundaki küvete saklanan şüpheliyi yakalayıp, dövdü. Ayağından sürüklenerek binadan çıkarılan şüpheli, serbest bırakılması için yalvardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine adrese gelen polise teslim edilen şüpheli, emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-06-04 12:29:09



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